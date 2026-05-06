Itaú inicia renegociações no âmbito do Novo Desenrola Brasil

O Itaú Unibanco informou nesta quarta-feira, 6, que já começou o processo de renegociações de dívidas com clientes no âmbito do Novo Desenrola Brasil, o programa do governo Lula que busca reduzir a pressão do endividamento das famílias. Em nota, o banco informou que as repactuações serão feitas pelos canais oficiais da instituição, conforme os parâmetros do programa.

A iniciativa é voltada para trabalhadores com renda mensal de até cinco salários mínimos e dívidas de até R$ 15 mil em atraso entre 90 dias e dois anos, contratadas até 31 de janeiro de 2027.

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O Itaú acrescentou que disponibiliza ofertas especiais de renegociação para clientes que não se enquadram nos critérios do Desenrola.

Mais cedo, ao comentar os resultados do primeiro trimestre, o presidente do Itaú, Milton Maluhy Filho, elogiou o programa, mas disse que o impacto para o banco tende a ser menor que em concorrentes, porque o público-alvo do banco está mais concentrado nas médias e alta renda.