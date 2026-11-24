O Itaú Unibanco confirmou à Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) que começará a financiar imóveis pelo Minha Casa, Minha Vida (MCMV), em um movimento que marca a entrada em um mercado dominado pela Caixa Econômica Federal. O interesse do banco privado no programa já havia sido adiantado em agosto em reportagem da Coluna do Broadcast, que revelou ainda que Bradesco e Santander também estudam decisão semelhante.

Em nota, o Itaú informou que a oferta será destinada a clientes elegíveis à Faixa 3, com renda mensal entre R$ 5 mil e R$ 9,6 mil. O escopo incluirá também o grupo Pró-Cotista, linha de financiamento vinculada ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), para trabalhadores com renda de até R$ 12 mil.

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Segundo o banco, as oportunidades de contratação serão disponibilizadas de forma gradual e estará sujeita às regras do programa, além de análise de elegibilidade.

O anúncio consolida a estratégia do Itaú de ampliar a exposição ao crédito imobiliário, em um momento de juros restritivos. Por abarcar operações de prazos longos, que chegam a se estender por décadas, a modalidade funciona como uma ferramenta de fidelização de clientes e abre caminho para a oferta de outros produtos mais rentáveis, em uma dinâmica conhecida como cross selling.

Em setembro, a carteira imobiliário do Itaú atingiu R$ 158,8 bilhões, um crescimento de 15,8% em relação a igual período do ano passado. As contratações saltaram 25,8%, a R$ 14,3 bilhões, o que dá ao banco a maior participação de mercado entre os privados, de 54,1%.

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Em teleconferência com analistas na ocasião, o presidente do Itaú, Milton Maluhy Filho, atribuiu o movimento ao elevado volume de depósitos à vista e de poupança no banco. "Acredito que temos a melhor estrutura de funding para continuar expandindo o crédito imobiliário em nosso balanço", disse.