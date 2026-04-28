Itaú confirma Diogo Guillen como novo economista-chefe do banco a partir de 1º de julho

Escrito por Mateus Fagundes (via Agência Estado)
Publicado em 28.04.2026, 18:48:00 Editado em 28.04.2026, 18:53:45
O Itaú Unibanco confirmou o nome do ex-diretor do Banco Central Diogo Guillen como novo economista-chefe da instituição. Ele assume o cargo em 1.º de julho, após cumprir período de quarentena. A mudança foi antecipada mais cedo pelo Estadão.

Formado pela PUC-Rio e com doutorado na Universidade de Princeton, Guillen foi diretor de política econômica do BC entre 2022 e 2025. Anteriormente, entre 2015 e 2021, trabalhou na área econômica da Asset do Itaú.

Guillen substitui Mário Mesquita, sócio e economista-chefe do Itaú Unibanco desde julho de 2016. Mesquita deixará a função ao final de abril. Durante a transição, seguirá colaborando como consultor, representando as funções macroeconômicas do banco.

"Mário desempenhou papel central no fortalecimento da reputação do Itaú em análises econômicas, liderando a consolidação do time de macro e a reestruturação do Research", diz o Itaú, em comunicado enviado à imprensa.

ITAÚ UNIBANCO/ECONOMISTA-CHEFE/DIOGO GUILLEN/CONFIRMAÇÃO
