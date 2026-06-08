Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Itaú BBA lança curso gratuito sobre gestão de riscos no agronegócio

Escrito por Gabriel Azevedo (via Agência Estado)
Publicado em 08.06.2026, 09:17:00 Editado em 08.06.2026, 09:25:48
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Academia Agro do Itaú BBA lança nesta segunda-feira, 8, a Trilha de Gestão de Riscos, formação gratuita voltada a produtores rurais e profissionais do agronegócio. Segundo o banco, o curso busca apoiar a gestão financeira e a tomada de decisão em um ambiente de maior volatilidade de mercado, clima e geopolítica.

A trilha reúne videoaulas, artigos em PDF e estudos de caso sobre mapeamento de riscos na produção rural, fundamentos financeiros do negócio, ciclo financeiro da safra, mercado de commodities, hedge, derivativos, estratégias de comercialização e gestão de riscos financeiros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"A gestão de riscos deixou de ser uma ferramenta acessória e passou a ser parte central da sustentabilidade do negócio rural. Com a Trilha de Gestão de Riscos, queremos ampliar o acesso dos produtores a conteúdos práticos e estratégicos que contribuam para decisões mais estruturadas, maior resiliência financeira e uma gestão cada vez mais profissionalizada no campo", afirmou, em nota, o diretor de Agronegócio do Itaú BBA, Pedro Fernandes.

A plataforma é aberta a clientes e não clientes do banco. O conteúdo também é direcionado para consultores, agrônomos, técnicos de assistência, equipes de cooperativas e agroindústrias. Ao fim da Trilha, os participantes recebem certificado de conclusão.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Agronegócio GESTÃO ITAÚ BBA riscos
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV