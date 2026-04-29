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ECONOMIA

Itaú: acionistas aprovam incorporação do Itaucard, com patrimônio avaliado em R$ 51,9 milhões

Escrito por Amélia Alves* (via Agência Estado)
Publicado em 29.04.2026, 07:58:00 Editado em 29.04.2026, 08:05:46
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O Itaú Unibanco aprovou, em assembleia geral extraordinária realizada nesta terça-feira, 28, a incorporação do Itaucard, em uma reorganização societária que visa simplificar a estrutura do conglomerado e aumentar a eficiência operacional. A proposta recebeu aprovação majoritária dos acionistas, que representavam 92,28% das ações ordinárias da companhia.

A operação prevê a absorção integral do patrimônio líquido do Itaucard pelo Itaú Unibanco Holding, avaliado em R$ 51,9 milhões com data-base de 31 de dezembro de 2025, segundo laudo da PwC aprovado pelos acionistas. Por se tratar de uma subsidiária integral do grupo, a incorporação não implicará aumento de capital nem emissão de novas ações.

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Com a conclusão do processo, que ainda depende de aval do Banco Central, o Itaucard será extinto, com todos os seus ativos, passivos, direitos e obrigações sucedidos pelo Itaú, informou o banco.

Ainda segundo a instituição, a "medida faz parte da estratégia de racionalização de estruturas e busca por sinergias operacionais". O grupo destacou que grande parte das atividades do Itaucard já havia sido migrada para outras empresas do conglomerado desde 2022, o que tornou conveniente a incorporação definitiva da instituição.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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acionistas Aprovação incorporação itaú ITAUCARD
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