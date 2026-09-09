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ECONOMIA

Itália está aberta a diálogo, diz chanceler sobre suspensão da carne brasileira na Europa

Escrito por Eduardo Laguna (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, disse nesta quarta-feira, 9, que seu país trabalhará "sempre" pela eliminação de barreiras "extra-aduaneiras" e pela facilitação do comércio, ao comentar a decisão da União Europeia de suspender as importações de carnes e outros produtos de origem animal do Brasil.

Segundo Tajani, a solução ao entrave deve vir pela via diplomática e técnica, e não por escalada política. "Os problemas se resolvem com o diálogo. Estamos aqui para dialogar", afirmou o chanceler.

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Ele acompanha uma missão de 100 empresas italianas, que chegou nesta quarta ao Brasil após passagem pela Argentina.

A União Europeia suspendeu oficialmente as compras de carne do Brasil, com bloqueio em vigor desde 3 de setembro, citando critérios sanitários relacionados às regras de controle e uso de antimicrobianos na pecuária. Tajani, que também é vice-primeiro-ministro no governo de Giorgia Meloni, reconheceu que divergências em regras sanitárias podem criar obstáculos, mas prometeu trabalhar para que os problemas sejam resolvidos.

Demonstrando confiança em uma solução pragmática, o ministro disse que a Itália pode atuar como facilitadora, desde que dentro do marco regulatório do bloco europeu.

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"Se pudermos dar uma mão ao Brasil, o faremos sempre respeitando as regras europeias", declarou Tajani durante entrevista concedida à imprensa antes da abertura de um encontro na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

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UE/CARNE BOVINA/EXPORTAÇÃO/MEDIDA/ITÁLIA/ANTONIO TAJANI
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