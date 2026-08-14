Italac compra marcas Líder e Tânia e ativos da A.R.C. Logística

A Goiásminas Indústria de Laticínios (Italac) firmou contrato para adquirir as marcas de laticínios Líder e Tânia, além de determinados ativos operacionais da A.R.C. Logística e Alimentos, informou a companhia em comunicado divulgado nesta sexta-feira, 14. O objetivo é ampliar o portfólio de marcas e fortalecer a presença no mercado nacional. O valor da transação não foi informado.

A operação inclui três unidades fabris localizadas em Presidente Prudente (SP), Guaraçaí (SP) e Lobato (PR). O negócio abrange ainda os postos de captação de leite da A.R.C. distribuídos por São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, estrutura que deve permitir à Italac ampliar a capacidade de processamento e o volume de matéria-prima no País.

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Segundo a empresa, a integração dos ativos e das marcas Líder e Tânia está alinhada à estratégia de crescimento de longo prazo e busca reforçar a oferta de produtos ao consumidor brasileiro. A conclusão do negócio, porém, depende de análise e aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), além do cumprimento de condições contratuais usuais.

Até a decisão do órgão regulador e o fechamento da operação, as empresas continuarão atuando de forma independente, sem alterações na rotina comercial.