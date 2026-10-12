Itaipu alerta para alta do rio Paraná e impacto no lado brasileiro da usina

O rio Paraná, que faz uma divisa natural entre o Brasil e o Paraguai, atingiu, na Ponte da Amizade, 115,39 metros nesta segunda-feira, 12, contra 110,50 metros na véspera. Com a rápida alta do rio, a Itaipu Binacional, que atende os dois países, alertou para possíveis impactos em estruturas e residências localizadas no lado brasileiro da hidrelétrica, depois de já ter afetado o lado paraguaio.

"Diante desse cenário, há previsão de possíveis impactos em estruturas e residências localizadas no lado brasileiro. As Defesas Civis municipal e estadual já estão cientes", disse a estatal em nota.

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No lado paraguaio, a equipe da Assessoria de Responsabilidade Social da Itaipu, com o apoio das Forças Armadas, da Marinha Nacional, de voluntários e de moradores da comunidade, continua prestando assistência integral às famílias afetadas. A empresa destacou que os trabalhos de remoção de moradores e de seus pertences devem ser intensificados nos próximos dias na área baixa do bairro San Rafael.

"Com a operação realizada ao longo do dia, a expectativa é alcançar aproximadamente 60 famílias retiradas de suas residências até o momento", informou Itaipu em nota no domingo, 11.

De acordo com a Divisão de Estudos Hidrológicos da Superintendência de Operação, vinculada à diretoria técnica da Itaipu, os cálculos de vazão e de níveis dos rios Paraná e Iguaçu foram atualizados com base nas intensas chuvas registradas nas últimas 24 horas nas respectivas bacias hidrográficas.

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"Os novos resultados indicam um aumento significativo das vazões de ambos os rios, contribuindo para a elevação do nível do rio Paraná", explicou a estatal controlada pela ENBPar do lado brasileiro, e pela Administración Nacional de Electricidad (Ande), do lado paraguaio.