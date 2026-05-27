ISA Energia Brasil obtém licença para avançar com projeto Serra Dourada, na Bahia

A ISA Energia Brasil obteve a Licença de Instalação (LI) para o bloco remanescente do projeto Serra Dourada, liberando o início das obras do trecho de 500 mil volts (kV) da linha de transmissão Juazeiro III-Campo Formoso II-Barra II, na Bahia.

Segundo a companhia, os blocos 1 e 3 do empreendimento já estavam em obras desde agosto de 2025 e janeiro de 2026, respectivamente. O projeto Serra Dourada faz parte do lote 1 do leilão de transmissão da Aneel de 2023 e prevê a implantação de 1.093 quilômetros de linhas de transmissão, além da construção de três novas subestações e ampliação de outras três já existentes.

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A empresa destacou que o empreendimento deve ampliar a capacidade de escoamento de energia renovável produzida no oeste baiano, viabilizando a conexão de novos projetos de geração e transmissão no País.

Com a entrada em operação prevista até março de 2029, o projeto possui investimento estimado pela Aneel em R$ 3,157 bilhões, considerando valores da época do leilão, e Receita Anual Permitida (RAP) de R$ 322 milhões no ciclo 2025/2026.

*Conteúdo elaborado com auxílio de inteligência artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado