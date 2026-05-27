Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

ISA Energia Brasil obtém licença para avançar com projeto Serra Dourada, na Bahia

Escrito por Amélia Alves* (via Agência Estado)
Publicado em 27.05.2026, 18:01:00 Editado em 27.05.2026, 18:13:49
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A ISA Energia Brasil obteve a Licença de Instalação (LI) para o bloco remanescente do projeto Serra Dourada, liberando o início das obras do trecho de 500 mil volts (kV) da linha de transmissão Juazeiro III-Campo Formoso II-Barra II, na Bahia.

Segundo a companhia, os blocos 1 e 3 do empreendimento já estavam em obras desde agosto de 2025 e janeiro de 2026, respectivamente. O projeto Serra Dourada faz parte do lote 1 do leilão de transmissão da Aneel de 2023 e prevê a implantação de 1.093 quilômetros de linhas de transmissão, além da construção de três novas subestações e ampliação de outras três já existentes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A empresa destacou que o empreendimento deve ampliar a capacidade de escoamento de energia renovável produzida no oeste baiano, viabilizando a conexão de novos projetos de geração e transmissão no País.

Com a entrada em operação prevista até março de 2029, o projeto possui investimento estimado pela Aneel em R$ 3,157 bilhões, considerando valores da época do leilão, e Receita Anual Permitida (RAP) de R$ 322 milhões no ciclo 2025/2026.

*Conteúdo elaborado com auxílio de inteligência artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ENERGIA ISA licença projeto SERRA DOURADA
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV