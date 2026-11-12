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IRB Re tem prejuízo líquido contábil de R$ 456 mi no 3tri26, revertendo lucro do 3tri25

Escrito por Camila Vech e Danielle Fonseca, especial para a Broadcast (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O IRB Re registrou prejuízo líquido contábil de R$ 456 milhões no terceiro trimestre de 2026, revertendo lucro de R$ 98,7 milhões visto no mesmo período do ano passado. Considerando o resultado ajustado e comparável, houve lucro líquido de R$ 74,1 milhões, queda de 25% na mesma comparação, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 12.

Segundo a companhia, o prejuízo refletiu uma baixa de ativo diferido de PIS/COFINS de R$ 41 milhões e efeito não recorrente de R$ 506 milhões, sem impacto em caixa, decorrente da remensuração dos ativos fiscais diferidos, em função das alterações nas alíquotas de CSLL, com efeitos a partir de 2027, e de IRPJ, a partir de 2030.

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Já o resultado financeiro e patrimonial do IRB ficou em R$ 177,9 milhões no terceiro trimestre, queda de 4,4% no confronto com igual período de 2025, enquanto o resultado de subscrição foi de R$ 120,5 milhões, avanço anual de 4,3%. O resultado financeiro foi de R$ 166,2 milhões, recuo de 4% no mesmo intervalo, de acordo com o ressegurador.

A suficiência de patrimônio líquido ajustado em relação ao capital mínimo requerido alcançou R$ 1,986 bilhão ao final do trimestre, de R$ 1,862 bilhão em junho. Assim, o patrimônio líquido ajustado correspondia a 333% do capital mínimo requerido. As despesas administrativas atingiram R$ 143,8 milhões no período, alta de 33,3% na base anual.

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3º trimestre balanço IRB Re
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