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IRB Brasil Re forma 2 sociedades seguradoras em ramos de danos, pessoas e previdência privada

Escrito por Luísa Laval (via Agência Estado)
Publicado em 03.06.2026, 13:10:00 Editado em 03.06.2026, 13:18:01
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O IRB Brasil Re anunciou nesta quarta-feira, 3, que constituiu duas sociedades seguradoras, denominadas de IRB Corporate Seguradora S.A. e IRB Vida e Previdência Seguradora S.A. Segundo comunicado ao mercado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), as empresas irão realizar operações de seguros nos ramos de danos (P&C) e realizar operações de seguros nos ramos de pessoas e de previdência privada (Vida), respectivamente.

De acordo com a resseguradora, finalizado o processo de turnaround (inflexão), a constituição das novas seguradoras faz parte da estratégia de diversificação e de expansão da atuação da companhia, sem interferir na condução de seu negócio original, que é prover resseguro às cedentes no território brasileiro.

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"Com esse novo passo, o IRB(Re) atuará diretamente no mercado segurador, ampliando sua base potencial de originação de receitas, capturando as sinergias decorrentes da atuação integrada entre os braços de seguro e resseguro, e alinhando-se à tendência de grupos que operam simultaneamente nesses dois mercados", diz o IRB.

A autorização prévia para constituição de tais seguradoras já foi concedida pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), restando pendente a homologação definitiva pela autarquia para início das operações.

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