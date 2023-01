Iraque: centenas protestam em Bagdá por forte desvalorização do dinar

(via Agência Estado)

Centenas de pessoas fizeram um protesto nas cercanias do Banco Central do Iraque em Bagdá nesta quarta-feira, 25, frustradas com a recente desvalorização da moeda local, o dinar, e exigindo providências do governo para estabilizar a moeda.

Os manifestantes, em sua maioria jovens, protestaram cercados por um forte aparato de segurança, com vários deles segurando a bandeira iraquiana e cartazes com slogans. "São os políticos que acobertam a corrupção financeira para os bancos", dizia um dos cartazes.

Na segunda-feira (23), o primeiro-ministro do Iraque, Mohammed Shia al-Sudani, aceitou pedido de demissão do presidente do BC do país, Mustafa Ghaleb Mukheef, após o dinar sofrer forte desvalorização ao longo de uma semana. Mukheef, que ocupava o cargo desde 2020, foi substituído provisoriamente por Muhsen al-Allaq

O dinar atingiu novas mínimas na sexta-feira (20), cotado a 1.670 por dólar. A moeda já perdeu quase 7% de seu valor desde meados de novembro. A taxa de câmbio oficial é de 1.470 dinares por dólar. Nesta quarta, a cotação paralela era de cerca de 1.610 dinares por dólar.

Alguns políticos iraquianos atribuíram a queda do dinar a recentes medidas tomadas por autoridades dos EUA.

Os EUA exercem controle significativo sobre a oferta de dólares do Iraque, uma vez que as reservas estrangeiras de Bagdá são mantidas no Federal Reserve, ou Fed, como é conhecido o BC americano. No fim do ano passado, o Fed passou a impor medidas mais rígidas às transações, ao colocar vários bancos em uma lista negra por suposta lavagem de dinheiro, retardando o fluxo de dólares para o Iraque. Fonte: Associated Press.