Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Irã: Ghalibaf ironiza EUA por 'petróleo a preços exorbitantes' após barril atingir US$ 100

Escrito por Matheus Andrade, especial para a AE (via Agência Estado)
Publicado em 23.07.2026, 15:52:00 Editado em 23.07.2026, 15:59:11
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O presidente do Parlamento do Irã e principal negociador do país, Mohammad Bagher Ghalibaf, ironizou nesta quinta-feira (23) os Estados Unidos em razão da nova alta nos preços do petróleo com o Brent atingindo valor simbólico de US$ 100 o barril.

Em publicação no X, o parlamentar escreveu: "eles queriam punir o Irã. Em vez disso, se puniram com o petróleo a preços exorbitantes. Estratégia nota 10/10".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Em um meme anexado à postagem, panoramas como o barril a US$ 150, a gasolina americana a US$ 7, rendimentos das T-notes de dez anos a 6% e uma recessão global foram mencionados.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
EFEITOS ECONÔMICOS EUA//IRÃ/GUERRA Mohammad Ghalibaf PETRÓLEO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV