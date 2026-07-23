Irã: Ghalibaf ironiza EUA por 'petróleo a preços exorbitantes' após barril atingir US$ 100

O presidente do Parlamento do Irã e principal negociador do país, Mohammad Bagher Ghalibaf, ironizou nesta quinta-feira (23) os Estados Unidos em razão da nova alta nos preços do petróleo com o Brent atingindo valor simbólico de US$ 100 o barril.

Em publicação no X, o parlamentar escreveu: "eles queriam punir o Irã. Em vez disso, se puniram com o petróleo a preços exorbitantes. Estratégia nota 10/10".

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Em um meme anexado à postagem, panoramas como o barril a US$ 150, a gasolina americana a US$ 7, rendimentos das T-notes de dez anos a 6% e uma recessão global foram mencionados.