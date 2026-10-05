Irã carregou zero barris de petróleo em petroleiros no mês passado, diz Scott Bessent

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, destacou nesta segunda-feira, 5, os impactos significativos da Operação "Economic Outcast" na economia iraniana, mencionando que o país não carregou petróleo em seus petroleiros no último mês e que a moeda iraniana atingiu níveis "historicamente baixos".

"O principal oficial de segurança do Irã admitiu que o país enfrenta um dos períodos mais desafiadores de sua história", afirmou Bessent em uma publicação no X.

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Ele também ressaltou que a Operação "Economic Outcast" prosseguirá até que o regime iraniano entenda que o governo Trump "não permitirá o financiamento do terrorismo nem o desenvolvimento de armas nucleares pelo Irã".