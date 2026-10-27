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IPP sobe 1,54% em setembro ante alta de 0,34% em agosto, informa IBGE

Escrito por Paula Martini (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Índice de Preços ao Produtor (IPP), que inclui preços da indústrias extrativas e de transformação, registrou alta de 1,54% ante alta de 0,34% em agosto, informou nesta terça-feira, 27, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa de agosto foi revista de alta de 0,36% para 0,34%.

O índice acumulado em 12 meses chegou a 4,34%. O acumulado no ano foi de 5,04%.

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O IPP mede a evolução dos preços de produtos na "porta da fábrica", sem impostos e fretes, da indústria extrativa e de 23 setores da indústria de transformação.

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IBGE/IPP/SETEMBRO
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