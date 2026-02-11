IPP sobe 0,12% em dezembro ante queda de 0,35% em novembro, revela IBGE

O Índice de Preços ao Produtor (IPP), que inclui preços da indústria extrativa e de transformação, registrou alta de 0,12% em dezembro, informou nesta quarta-feira, 11, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa de novembro foi revista de uma redução de 0,37% para uma queda de 0,35%.

O IPP mede a evolução dos preços de produtos na "porta da fábrica", sem impostos e fretes, da indústria extrativa e de 23 setores da indústria de transformação.

Com o resultado, o IPP de indústrias de transformação e extrativa acumulou uma queda de 4,53% no ano de 2025.

Considerando apenas a indústria extrativa, houve alta de 3,13% em dezembro, após a redução de 3,32% em novembro. No ano de 2025, houve recuo de 14,39% na indústria extrativa.

Já a indústria de transformação registrou declínio de 0,01% em dezembro, ante queda de 0,21% em novembro. No ano de 2025, houve redução de 4,03% na indústria de transformação.