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ECONOMIA

IPP cai 0,77% em junho ante queda de 0,30% em maio, revela IBGE

Escrito por Gabriela da Cunha (via Agência Estado)
Publicado em 31.07.2026, 09:45:00 Editado em 31.07.2026, 09:55:03
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O Índice de Preços ao Produtor (IPP), que inclui preços das indústrias extrativas e de transformação, registrou queda de 0,77% em junho, informou nesta sexta-feira, 31, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa de maio não foi revista e permaneceu em queda de 0,30%.

O IPP mede a evolução dos preços de produtos na "porta da fábrica", sem impostos e fretes, da indústria extrativa e de 23 setores da indústria de transformação.

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Com o resultado, o IPP de indústrias de transformação e extrativa acumulou alta de 3,99% no ano. A taxa acumulada em 12 meses foi de 2,51%.

Considerando apenas a indústria extrativa, houve queda de 11,85% em junho, após a queda de 5,90% registrada em maio.

Já a indústria de transformação registrou queda de 0,22% em junho, ante estabilidade no IPP de maio.

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