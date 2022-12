Ipea eleva de 2,8% para 3,1% previsão de alta do PIB em 2022

Daniela Amorim (via Agência Estado)

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) revisou sua previsão de crescimento para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2022, de 2,8% para 3,1%. Para 2023, a estimativa foi revista de alta de 1,6% para 1,4%.

O resultado estimado para 2022 será impulsionado por um crescimento de 4,2% nos serviços, "que continuam sendo o principal motor da economia", apontou o Ipea.

A indústria também contribuirá positivamente, com elevação de 1,7%. A agropecuária teria um recuo de 1,0%. Pelo lado da demanda, o consumo das famílias tem expansão estimada em 4% para 2022, e o consumo do governo, em 1,1%.

A Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF, medida dos investimentos no PIB) avançaria 0,8%. As exportações têm projeção de alta de 4,5%, e as importações, aumento de 1,5%.

"Em relação ao desempenho esperado para 2023, a atividade econômica deverá desacelerar por conta de um cenário externo desfavorável, do aperto monetário doméstico e do aumento do nível de incerteza", escreveram os pesquisadores do Ipea na carta Visão Geral da Conjuntura.

O crescimento esperado para 2023 seria impulsionado por uma expansão de 11,6% do PIB agropecuário. A indústria avança 0,4%, e os serviços, 0,5%.

Pela ótica da demanda, o Ipea espera aumento de 1,0% no consumo das famílias e alta também de 1,0% no consumo do governo. A FBCF subiria 1,5%. As exportações crescem 2,5%, e as importações, 2,0%.