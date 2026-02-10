IPCA sobe 0,33% em janeiro, revela IBGE

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou janeiro com alta de 0,33%, resultado um pouco acima da mediana das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast, de avanço de 0,32%, com intervalo entre +0,26% e +0,38%. O resultado acumulado em 12 meses foi de aumento de 4,44% até janeiro, também um pouco acima da mediana das projeções, de alta de 4,43%, com estimativas positivas que iam de 4,00% a 4,49%. Os dados foram divulgados na manhã desta terça-feira, 10, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).