IPCA para 2022 salta de 5,65% para 6,45%, aponta Focus

Da Redação

Com intensa deterioração do cenário inflacionário, a mediana apurada para IPCA, o índice de inflação oficial, de 2022 saltou 5,65% para 6,45% no Relatório Focus divulgado na manhã desta segunda-feira, 14, pelo Banco Central, impactada pela disparada de preços de commodities provocada pela guerra na Ucrânia, além de surpresas de alta na inflação corrente. Há um mês, a mediana era de 5,50%. Além disso, o Focus também mostrou altas nas projeções para 2023 e 2024, indicando uma desancoragem mais ampla a dois dias da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom).

continua após publicidade .

Após a nona alta consecutiva, a estimativa do IPCA para 2022 já está 1,45 ponto porcentual acima do teto da meta estabelecida para este ano, de 5,00%, apontando probabilidade cada vez maior de novo descumprimento pelo BC de seu mandato principal em 2022, após o desvio registrado em 2021, quando o IPCA foi de 10,06%. O alvo central é de 3,50%, com tolerância de 1,50 ponto porcentual para cima e para baixo (2,00%).

Já a expectativa para o IPCA em 2023 subiu de 3,51% para 3,70%, se distanciando do centro da meta (3,25%, banda de 1,75% a 4,75%). A mediana era 3,50% há quatro semanas.

continua após publicidade .

Considerando as 111 alterações nos últimos cinco dias úteis, a mediana para 2022 também subiu, de 5,78% para 6,54%. Para 2023, as 109 alterações feitas nos últimos cinco dias úteis elevaram a estimativa mediana de 3,50% para 3,72%.

A mediana para 2024 também subiu, de 3,10% para 3,15%, enquanto a projeção para 2025 continuou em 3,00%. Há quatro semanas, as projeções eram de 3,04% e 3,00%, nessa ordem.

A meta para 2024 é de 3,00%, com margem de 1,5 ponto porcentual (de 1,5% para 4,5%). Para 2025, por sua vez, a meta ainda não foi definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).

continua após publicidade .

No comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom) de fevereiro, as projeções para a inflação do BC estavam em 5,4% em 2022 e 3,2% em 2023. Na oportunidade, o colegiado elevou a Selic em 1,5 ponto porcentual, para 10,75% ao ano.

Outros meses

Com a disparada dos preços de commodities e surpresas nos dados de inflação corrente, os economistas do mercado financeiro elevaram significativamente a previsão para o IPCA em março deste ano, de alta de 0,55% para 0,90%, conforme o Relatório de Mercado Focus. Um mês antes, o porcentual projetado era de 0,52%.

continua após publicidade .

Para abril, a projeção no Focus pulou de alta de 0,56% para 0,80%, de 0,52% há quatro semanas. O relatório também trouxe pela primeira vez a estimativa para maio, que passou a indicar deflação de 0,19%, de alta de 0,05% uma semana antes. Há um mês, a mediana estava em 0,07%

Já a inflação suavizada para os próximos 12 meses saltou de alta de 5,17% para 5,67% de uma semana para outra - há um mês, estava em 5,25%.