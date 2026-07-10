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IPCA menor do que o previsto reforça queda da Selic em agosto e anima Ibovespa

Escrito por Maria Regina Silva (via Agência Estado)
Publicado em 10.07.2026, 11:51:00 Editado em 10.07.2026, 12:00:46
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O Ibovespa inicia a sessão desta sexta-feira (10) com forte alta, apesar da fraqueza das bolsas em Nova York. A valorização reflete o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de junho abaixo do esperado. O bom humor é praticamente generalizado na B3. De 79 ativos, só Prio cedia (-0,70%).

Além de ter desacelerado em relação a maio, o IPCA ficou abaixo do piso das estimativas, o que empurra para baixo os juros futuros. O resultado do IPCA reforça as projeções de nova queda da Selic em 0,25 ponto porcentual no Comitê de Política Monetária (Copom) em agosto. Assim, o Ibovespa pode fechar a terceira semana com ganho.

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O IPCA é uma surpresa boa. Depois dos dados mais fracos do mercado de trabalho e da indústria, agora o índice veio na mesma direção, de desaceleração", diz Tadeu Arantes, head de alocação da Ghia Multi Family Office.

Em meio ao fechamento da curva de juros, Arantes afirma que o dado reforça a expectativa majoritária de novo corte de 0,25 ponto porcentual na Selic em agosto, pelo Banco Central. Segundo ele, isso indica uma perspectiva de menor pressão de custos nas empresas

A alta do minério de ferro também dá suporte ao principal indicador da B3, mas a cautela com as tensões entre Estados Unidos e Irã segue no radar. O petróleo opera com volatilidade, com investidores monitorando os desdobramentos dos conflitos no Oriente Médio. A despeito disso, as ações da Petrobras avançam.

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Por enquanto, as tensões entre Estados Unidos e Irã seguem sob um controle relativo. Apesar da troca de ataques militares, há negociações técnicas em andamento.

Divulgado na manhã desta sexta pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o IPCA ficou em 0,16% em junho, após 0,58% em maio, acumulando 4,64% em 12 meses. Os resultados ficaram abaixo do piso das estimativas em pesquisa Projeções Broadcast, de 0,26% e 4,75%, respectivamente.

"O qualitativo veio bom, com surpresa nos núcleos. Grande parte da surpresa foi alimentação, que também ajudou serviços subjacentes via alimentação fora. O segmento de industriais também registrou resultado abaixo", diz em nota Natalie Victal, economista-chefe da SulAmérica Investimentos.

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Na quinta-feira, 9, o Ibovespa fechou em alta de 1,22%, aos 172.742,12 pontos. Às 11h41 desta sexta, o Índice Bovespa subia 2,14%, aos 176.443,07 pontos, ante alta de 2,42%, na máxima aos 176.922,55 pontos, e mínima de abertura estável aos 172.760,66 pontos. O minério de ferro fechou com valorização de 0,87% em Dalian, na China.

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