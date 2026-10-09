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IPCA em setembro fica em 0,82%, valor acima do esperado

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de setembro ficou em 0,82%, 1,14 ponto porcentual (p.p.) acima da queda de 0,32% registrada em agosto, divulgou nesta sexta-feira, 9, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado ficou acima do esperado. Segundo a mediana das estimativas do mercado medidas pela pesquisa Projeções Broadcast, o IPCA de setembro deveria acelerar para 0,76%. As projeções, todas de alta, iam de 0,57% a 0,83%.

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A saída do bônus de Itaipu na conta de energia e a recomposição dos preços de alimentos sustentaram a alta do índice.

No ano, o IPCA acumula alta de 3,95% e, nos últimos 12 meses, o índice ficou em 4,58%, acima dos 4,22% dos 12 meses imediatamente anteriores. Em setembro de 2025, a variação havia sido de 0,48%.

Todos os grupos de produtos e serviços pesquisados apresentaram variação positiva em setembro. Habitação registrou a maior alta e impacto (2,31% e 0,35 p.p.), seguido de transportes (0,89%) e alimentação e bebidas (0,83%).

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IBGE/IPCA/SETEMBRO
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