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IPCA desacelera em junho e fica em 0,16%, abaixo do esperado

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em 10.07.2026, 09:47:00 Editado em 10.07.2026, 09:54:44
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A inflação oficial no País desacelerou na passagem de maio para junho. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou junho em 0,16%, informou nesta sexta-feira, 10, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O índice ficou 0,42 ponto porcentual (p.p.) abaixo da taxa de 0,58% registrada em maio.

No ano, o IPCA acumula alta de 3,36% e, nos últimos 12 meses, o índice ficou em 4,64%, abaixo dos 4,72% dos 12 meses imediatamente anteriores, mas ainda acima da meta do Banco Central, de 4,50%. Em junho de 2025, a variação havia sido de 0,24%.

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A expectativa para o índice de preços ao consumidor era de uma desaceleração para 0,31%, segundo mediana do Projeções Broadcast, após alta de 0,58% em maio.

Em junho, a maior variação (0,63%) e o maior impacto (0,10 p.p.) vieram do grupo habitação. O grupo de alimentos e bebidas, com queda de 0,24%, registrou a maior variação negativa e o maior impacto negativo (-0,05 p.p.). Os demais grupos apresentaram variações entre o -0,02% observado em educação e o 0,25% de despesas totais.

Os preços dos transportes subiram 0,17% em junho, após queda de 0,46% em maio. O grupo deu uma contribuição positiva de 0,03 ponto porcentual para o IPCA, que subiu 0,16% no mês.

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