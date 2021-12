IPCA de novembro é o mais elevado para o mês desde 2015

Da Redação

A alta de 0,95% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em novembro foi o maior resultado para o mês desde 2015, quando subiu 1,01%, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, 10. Em novembro de 2020, o IPCA ficou em 0,89%.

O resultado de novembro de 2021 fez também a taxa de inflação em 12 meses atingir o maior patamar desde novembro de 2003, quando estava em 11,02%.

A taxa acumulada pelo IPCA em 12 meses acelerou de 10,67% em outubro para 10,74% em novembro, ante uma meta central de 3,75% perseguida pelo Banco Central este ano.

Segundo o IBGE, a taxa acumulada pela inflação no ano ficou em 9,26%. Com isso, o IPCA também está bem acima do teto da meta para este ano, que é de 5,25%.