IPCA de junho fica em 0,67%, ante 0,47% em maio, afirma IBGE

Daniela Amorim (via Agência Estado)

A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou o mês de junho com alta de 0,67%, ante um avanço de 0,47% em maio, informou na manhã desta sexta-feira, 8, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado ficou abaixo da mediana (0,71%) das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que previam uma alta entre 0,51% e 0,88%. A taxa acumulada pela inflação no ano ficou em 5,49%. O resultado acumulado em 12 meses foi de 11,89%, mais próximo do piso das projeções dos analistas, que iam de 11,71% a 12,16%, com mediana de 11,93%, de acordo com o IBGE.