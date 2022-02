IPCA de janeiro fica em 0,54%, na maior alta para o mês desde 2016, revela IBGE

Da Redação

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registrou alta de 0,54% em janeiro, ante um avanço de 0,73% em dezembro de 2021, informou na manhã desta quarta-feira, 9, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Apesar de desaceleração ante dezembro, a alta do IPCA em janeiro foi a maior para o mês desde 2016, informou o IBGE. Seis anos atrás, o IPCA subiu 1,27%.

A virada de 2015 para 2016 foi o último período em que o IPCA variou acima de 10% no acumulado em 12 meses. Na leitura de janeiro deste ano, a alta em 12 meses foi de 10,38%, acima dos 10,06% do fechamento de 2021, mas abaixo do acumulado em 12 meses até novembro de 2021, quando a variação ficou em 10,74%.

O resultado agora divulgado ficou dentro do intervalo das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que previam uma alta entre 0,45% e 0,65%, e ligeiramente abaixo da mediana, que apontava uma alta de 0,55%.

A taxa acumulada pelo IPCA em 12 meses, de 10,38%, ficou dentro das projeções dos analistas, que iam de 9,97% a 10,50%, com mediana de 10,39%.