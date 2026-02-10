IPCA de janeiro é o mais alto para o mês desde 2024, afirma IBGE

A alta de 0,33% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em janeiro foi o resultado mais alto para o mês desde 2024, quando havia subido 0,42%, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira, dia 10. Em dezembro de 2024, a taxa tinha sido de 0,52%. Como consequência, a taxa acumulada em 12 meses voltou a acelerar, após três meses seguidos de arrefecimento, passando de 4,26% em dezembro para 4,44% em janeiro, de acordo com o instituto.