IPCA de janeiro é o mais alto para o mês desde 2024, afirma IBGE

Escrito por Daniela Amorim (via Agência Estado)
Publicado em 10.02.2026, 10:05:00 Editado em 10.02.2026, 10:11:40
A alta de 0,33% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em janeiro foi o resultado mais alto para o mês desde 2024, quando havia subido 0,42%, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira, dia 10. Em dezembro de 2024, a taxa tinha sido de 0,52%. Como consequência, a taxa acumulada em 12 meses voltou a acelerar, após três meses seguidos de arrefecimento, passando de 4,26% em dezembro para 4,44% em janeiro, de acordo com o instituto.

COMPARATIVO IBGE ipca janeiro
