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IPCA de abril é o mais alto para o mês desde 2022, afirma IBGE

Escrito por Daniela Amorim (via Agência Estado)
Publicado em 12.05.2026, 10:00:00 Editado em 12.05.2026, 10:13:52
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A alta de 0,67% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em abril foi o resultado mais elevado para o mês desde 2022, quando havia subido 1,06%, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira, 11.

Como consequência, a taxa acumulada em 12 meses acelerou pelo segundo mês consecutivo, passando de 4,14% em março para 4,39% em abril.

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Gasto com Saúde

O grupo Saúde e cuidados pessoais saiu de uma alta de 0,42% em março para elevação de 1,16% em abril, dentro do IPCA. O grupo deu contribuição de 0,16 ponto porcentual para a taxa de 0,67% do IPCA do último mês.

O resultado foi pressionado por aumentos nos produtos farmacêuticos (1,77%, após a autorização do reajuste de até 3,81% nos preços dos medicamentos a partir de 1º de abril) e nos artigos de higiene pessoal (1,57%, com destaque para o perfume, que subiu 1,94%).

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