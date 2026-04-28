IPCA-15 registra alta de 0,89% em abril, afirma IBGE

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) registrou alta de 0,89% em abril e ficou 0,45 ponto porcentual acima do resultado de março (0,44%). A alta do índice em abril veio um pouco abaixo do piso das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast, de avanço de 0,90%, com mediana de 0,98% e teto positivo de 1,11%

Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou na manhã desta terça-feira, 28, o IPCA-15 em 12 meses até abril subiu 4,37%, resultado também um pouco menor do que o piso, de aumento de 4,38%, com mediana de alta de 4,47% e teto de 4,60%.