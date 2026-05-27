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IPCA-15 de maio é o maior para o mês desde 2016, revela IBGE

Escrito por Daniela Amorim (via Agência Estado)
Publicado em 27.05.2026, 11:36:00 Editado em 27.05.2026, 11:49:49
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A alta de 0,62% registrada em maio pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) foi a taxa mais elevada para o mês desde 2016, quando esteve em 0,86%, de acordo com os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em maio de 2025, o IPCA-15 tinha subido 0,36%. O resultado fez a taxa acumulada em 12 meses acelerar pelo segundo mês seguido, passando de 4,37% em abril de 2026 para 4,64% em maio de 2026, rompendo assim o teto (de 4,5%) da meta de inflação perseguida pelo Banco Central.

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