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IPC-S sobe 0,64% na 1ª quadrissemana de junho, após alta de 0,60% em maio, afirma FGV

Escrito por Letícia Correia (via Agência Estado)
Publicado em 08.06.2026, 08:30:00 Editado em 08.06.2026, 08:42:46
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O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) da Fundação Getulio Vargas acelerou a 0,64% na primeira quadrissemana de junho, após alta de 0,60% no fechamento de maio. O índice acumula agora alta de 4,61% nos últimos 12 meses.

Houve avanço em cinco dos oito grupos que compõem o IPC-S nesta leitura: Alimentação (1,29% para 1,57%), Transportes (-0,71% para -0,61%), Comunicação (0,09% para 0,14%), Educação, Leitura e Recreação (0,20% para 0,25%) e Saúde e Cuidados Pessoais (0,47% para 0,49%).

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Em contrapartida, perderam força: Habitação (1,18% para 1%), Vestuário (0,99% para 0,78%) e Despesas Diversas (1,38% para 1,30%).

Influências

As maiores influências que puxaram o índice para cima partiram de batata-inglesa (45,17% para 47,60%), tarifa de eletricidade residencial (4% para 3,07%), tomate (15,42% para 17,17%), serviços bancários (2,35% para 2,11%) e condomínio residencial (1,73% para 1,47%).

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Na outra ponta, puxaram o índice para baixo partiram de gasolina (-2,01% para -1,98%), etanol (-6,90% para -7,02%), café em pó (-3,29% para -3,42%), tarifa de ônibus urbano (-0,93% para -0,91%) e aparelho telefônico celular (-1,05% para -1,13%).

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1ª QUADRISSEMANA FGV IPC-S junho
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