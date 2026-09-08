Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

IPC-S sobe 0,51% na 1ª quadrissemana de setembro, após recuo de 0,37% em agosto, revela FGV

Escrito por Letícia Correia (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) subiu 0,51% na primeira quadrissemana de setembro de 2026 e acumula alta de 3,78% em 12 meses, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta terça (8). O indicador avançou ante o resultado registrado na última divulgação, quando havia recuado 0,37%, no encerramento de agosto.

A aceleração mais significativa entre os grupos partiu de Habitação (-1,21% para 1,80%). Em seguida, aparecem Saúde e Cuidados Pessoais (0,27% para 0,29%), Comunicação (-2,19% para -0,05%), Alimentação (-0,47% para -0,07%), Vestuário (-0,58% para -0,20%) e Educação, Leitura e Recreação (-1,44% para -0,95%).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Por outro lado, houve arrefecimento em Despesas Diversas (3,38% para 2,89%) e Transportes (0,08% para 0,06%).

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
1ª QUADRISSEMANA FGV IPC-S setembro
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV