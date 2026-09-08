IPC-S sobe 0,51% na 1ª quadrissemana de setembro, após recuo de 0,37% em agosto, revela FGV

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) subiu 0,51% na primeira quadrissemana de setembro de 2026 e acumula alta de 3,78% em 12 meses, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta terça (8). O indicador avançou ante o resultado registrado na última divulgação, quando havia recuado 0,37%, no encerramento de agosto.

A aceleração mais significativa entre os grupos partiu de Habitação (-1,21% para 1,80%). Em seguida, aparecem Saúde e Cuidados Pessoais (0,27% para 0,29%), Comunicação (-2,19% para -0,05%), Alimentação (-0,47% para -0,07%), Vestuário (-0,58% para -0,20%) e Educação, Leitura e Recreação (-1,44% para -0,95%).

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Por outro lado, houve arrefecimento em Despesas Diversas (3,38% para 2,89%) e Transportes (0,08% para 0,06%).