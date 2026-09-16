IPC-S sobe 0,49% na 2ª quadrissemana de setembro, após alta de 0,51% na 1ª prévia, revela FGV

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O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) da Fundação Getulio Vargas arrefeceu para 0,49% na segunda quadrissemana de setembro, após alta de 0,51% na primeira quadrissemana. O índice acumula agora alta de 3,76% nos últimos 12 meses.

Houve moderação em quatro dos oito grupos que compõem o IPC-S nesta leitura: Despesas Diversas (2,89% para 1,83%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,29% para 0,26%), Transportes (0,06% para -0,09%) e Educação, Leitura e Recreação (-0,95% para -1,34%).

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Em contrapartida, ganharam força: Habitação (1,80% para 1,94%), Comunicação (-0,05% para 0,27%), Alimentação (-0,07% para 0,21%) e Vestuário (-0,20% para 0,06%).

Influências

As maiores influências que puxaram o índice para baixo partiram de cinema (0,73% para -28,12%), passagem aérea (-12,08% para -6,98%), mamão papaya (-13,82% para -16,99%), seguro facultativo para veículo (-0,34% para -2,17%) e tarifa de ônibus urbano (-1,56% para -1,56%).

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Na outra ponta, puxaram o índice para cima tarifa de eletricidade residencial (7,05% para 8,64%), cigarros (19,42% para 12,23%), tomate (0,95% para 14,52%), condomínio residencial (2,22% para 1,24%) e aluguel residencial (0,58% para 0,49%).