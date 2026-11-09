IPC-S sobe 0,38% na 1ª quadrissemana de novembro, após alta de 0,32% em outubro, revela FGV

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O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) da Fundação Getulio Vargas subiu 0,38% na primeira quadrissemana de novembro, após alta de 0,32% no encerramento de outubro. O índice acumula agora alta de 4,24% nos últimos 12 meses.

Houve avanço em cinco dos oito grupos que compõem o IPC-S nesta leitura: Educação, Leitura e Recreação (1,05% para 1,07%), Alimentação (0,85% para 1,07%), Vestuário (0,13% para 0,54%), Comunicação (0,03% para 0,05%) e Habitação (-0,16% para -0,05%).

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Em contrapartida, perderam força: Saúde e Cuidados Pessoais (0,27% para 0,22%), Transportes (0,19% para 0,08%), e Despesas Diversas (-0,03% para -0,04%).

Influências

As maiores influências que puxaram o índice para cima partiram de tomate (16,82% para 19,75%), passagem aérea (8,12% para 6,25%), cinema (17,33% para 18,80%), cebola (11,34% para 11,44%) e plano e seguro de saúde (0,40% para 0,41%).

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Na outra ponta, puxaram o índice para baixo tarifa de eletricidade residencial (-2,41% para -1,82%), seguro facultativo para veículo (-3,48% para -2,71%), leite tipo longa vida (-1,28% para -1,40%), banana-prata (-4,15% para -3,22%) e manga (-12,19% para -8,67%).