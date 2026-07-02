Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

IPC-S desacelera em seis das sete capitais pesquisadas pela FGV no encerramento de junho

Escrito por Letícia Correia (via Agência Estado)
Publicado em 02.07.2026, 08:33:00 Editado em 02.07.2026, 08:43:48
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) desacelerou em seis das sete capitais pesquisadas na quarta quadrissemana de junho, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). O índice caiu para 0,36%, resultado abaixo do registrado na última divulgação de 0,49%, na passagem da terceira para a quarta quadrissemana de junho.

A desaceleração mais significativa entre as capitais ocorreu em Porto Alegre (0,77% para 0,70%). Em seguida, aparecem Belo Horizonte (0,52% para 0,43%), São Paulo (0,47% para 0,33%), Rio de Janeiro (0,44% para 0,14%), Salvador (0,28% para 0,08%) e Recife (0,36% para -0,04%).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Houve, por outro lado, aceleração em Brasília (0,31% para 0,56%).

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Capitais FGV IPC-S junho
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV