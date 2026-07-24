Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

IPC-S desacelera em seis das sete capitais pesquisadas pela FGV na 3ª quadrissemana de julho

Escrito por Letícia Correia (via Agência Estado)
Publicado em 24.07.2026, 08:35:00 Editado em 24.07.2026, 08:43:30
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) desacelerou em seis das sete capitais pesquisadas na terceira quadrissemana de julho, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). Informado na quinta-feira, 23, o IPC-S desacelerou o ritmo de alta para 0,07%, resultado abaixo do registrado na última divulgação, de 0,20%, na passagem da segunda para a terceira quadrissemana de julho.

A desaceleração mais significativa entre as capitais ocorreu em Recife (-0,17% para -0,36%). Em seguida, aparecem Salvador (-0,13% para -0,25%), Rio de Janeiro (-0,09% para -0,13%), Porto Alegre (0,33% para -0,05%), Belo Horizonte (0,20% para 0,01%) e Brasília (0,64% para 0,56%). A taxa de 0,27% registrada em São Paulo na pesquisa passada se repetiu nesta leitura.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
3ª quadrissemana Capitais FGV IPC-S julho
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV