IPC-S desacelera em seis das sete capitais pesquisadas pela FGV na 2ª quadrissemana de junho

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) desacelerou em seis das sete capitais pesquisadas na segunda quadrissemana de junho, na comparação com a primeira leitura do mês, informou nesta segunda-feira, 19, a Fundação Getulio Vargas (FGV). No período, o indicador cheio teve queda de 0,17%, após 0,00% (variação zero) na primeira quadrissemana.

A desaceleração mais significativa entre as capitais foi registrada em São Paulo (0,35% para -0,01%). Em seguida, aparecem Salvador (-0,07% para -0,24%); Brasília (-0,58% para -0,73%); Porto Alegre (-0,27% para -0,37%); Belo Horizonte (0,05% para -0,05%) e Recife (0,20% para 0,14%).

Em contrapartida, houve perda de ímpeto da deflação no Rio de Janeiro (-0,20% para -0,05%).