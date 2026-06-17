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IPC-S desacelera em quatro das sete capitais pesquisadas pela FGV na 2ª quadrissemana de junho

Escrito por Letícia Correia (via Agência Estado)
Publicado em 17.06.2026, 08:40:00 Editado em 17.06.2026, 08:48:11
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O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) desacelerou em quatro das sete capitais pesquisadas na segunda quadrissemana de junho, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quarta (17). O índice caiu para 0,57%, resultado abaixo do registrado na última divulgação de 0,64%, na passagem da primeira para a segunda quadrissemana de junho.

A desaceleração mais significativa entre as capitais ocorreu no Rio de Janeiro (0,74% para 0,63%). Em seguida, aparecem Salvador (0,82% para 0,56%), Recife (0,83% para 0,44%) e São Paulo (0,66% para 0,57%).

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Houve, por outro lado, aceleração em Porto Alegre (0,66% para 0,75%), Brasília (0,24% para 0,32%) e Belo Horizonte (0,52% para 0,54%).

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