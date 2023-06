IPC-S desacelera em quatro das sete capitais pesquisadas pela FGV na 1ª quadrissemana de junho

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) desacelerou em quatro das sete capitais pesquisadas na primeira quadrissemana de junho, na comparação com o fechamento de maio, informou nesta terça-feira, 13, a Fundação Getulio Vargas (FGV). No período, o indicador cheio arrefeceu de 0,08% para 0,00% (variação zero). A desaceleração mais significativa entre as capitais foi registrada em São Paulo (0,61% para 0,35%). Também registraram decréscimo nas taxas de variação Belo Horizonte (0,22% para 0,05%), Salvador (0,09% para -0,07%) e Porto Alegre (-0,19% para -0,27%). Em contrapartida, o índice acelerou no Rio de Janeiro (-0,25% para -0,20%), no Recife (-0,39% para 0,20%), e em Brasília (-0,65% para -0,58%).

