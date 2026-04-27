Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

IPC-S desacelera em 6 das 7 capitais pesquisadas na 3ª quadrissemana de abril, afirma FGV

Escrito por Letícia Correia (via Agência Estado)
Publicado em 27.04.2026, 08:41:00 Editado em 27.04.2026, 08:48:09
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) desacelerou em seis das sete capitais pesquisadas na terceira quadrissemana de abril, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). O índice subiu 0,90%, resultado abaixo do registrado na última divulgação, de 0,96% na passagem da segunda para a terceira quadrissemana do mês.

A desaceleração mais significativa entre as capitais ocorreu em Salvador (1,66% para 1,42%). Em seguida, aparecem Brasília (0,68% para 0,64%), Belo Horizonte (0,97% para 0,90%), Recife (1,01% para 0,96%), Rio de Janeiro (1,29% para 1,28%) e Porto Alegre (1,02% para 0,89%).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Já São Paulo repetiu a mesma taxa de variação da segunda quadrissemana de abril, de 0,68%.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
3ª quadrissemana abril Capitais FGV IPC-S
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV