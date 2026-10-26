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IPC-S desacelera em 2 das 7 capitais pesquisadas na 3ª quadrissemana de outubro

Escrito por Letícia Correia (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) desacelerou a taxa de variação em duas das sete capitais pesquisadas na terceira quadrissemana de outubro, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). Outras duas capitais repetiram a taxa nesta leitura, e três registraram aceleração. O índice ficou em 0,46%, o mesmo registrado na divulgação da segunda quadrissemana de outubro.

A desaceleração mais significativa entre as capitais ocorreu no Rio de Janeiro (de 0,75% para 0,65%). Também houve arrefecimento em Porto Alegre (de 0,34% para 0,16%).

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Houve, por outro lado, aceleração em Recife (de 0,88% para 0,92%), São Paulo (de 0,42% para 0,52%) e Belo Horizonte (de 0,42% para 0,49%).

As capitais de Salvador (0,38%) e Brasília (0,37%) repetiram a taxa da medição anterior.

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FGV/IPC-S/OUTUBRO/3ª QUADRISSEMANA/CAPITAIS
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