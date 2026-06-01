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IPC-S desacelera a 0,60% em maio, após registrar 0,88% em abril, revela FGV

Escrito por Letícia Correia (via Agência Estado)
Publicado em 01.06.2026, 08:38:00 Editado em 01.06.2026, 08:48:26
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O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) da Fundação Getulio Vargas desacelerou para 0,60% em maio, após alta de 0,65% na terceira quadrissemana do mês e de 0,88% no final de abril. O índice acumula alta de 4,11% nos últimos 12 meses.

O IPC-S veio levemente abaixo da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que apontava para alta de 0,61%. As estimativas, todas de alta, iam de 0,50% a 0,65%.

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Nesta leitura, quatro dos oito grupos que compõem o IPC-S registraram decréscimo em suas taxas de variação em relação à terceira quadrissemana de maio: Transportes (-0,46% para -0,71%), Alimentação (1,44% para 1,29%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,62% para 0,47%) e Educação, Leitura e Recreação (0,22% para 0,20%).

Em contrapartida, houve avanço nos grupos Habitação (1,02% para 1,18%), Vestuário (0,61% para 0,99%), Despesas Diversas (1,34% para 1,38%) e Comunicação (0,06% para 0,09%).

Influências

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As maiores influências de baixa no índice partiram da gasolina (-1,39% para -2,01%), do etanol (-5,42% para -6,90%), do café em pó (-2,93% para -3,29%), da tarifa de ônibus urbano (-0,14% para -0,93%) e do aparelho telefônico celular (-0,77% para -1,05%).

Na outra ponta, puxaram o índice para cima: tarifa de eletricidade residencial (3,14% para 4,00%), batata-inglesa (32,89% para 45,17%), tomate (11,34% para 15,42%), condomínio residencial (1,21% para 1,73%) e serviços bancários (mantiveram variação de 2,35%).

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