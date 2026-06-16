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IPC-S desacelera a 0,57% na 2ª quadrissemana de junho, após 0,64% na 1ª prévia, diz FGV

Escrito por Gabriela Jucá (via Agência Estado)
Publicado em 16.06.2026, 08:52:00 Editado em 16.06.2026, 09:00:53
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O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) da Fundação Getulio Vargas (FGV) desacelerou de 0,64% para 0,57% na passagem da primeira para a segunda quadrissemana de junho. O índice acumula agora alta de 4,54% nos últimos 12 meses.

Nesta leitura, cinco das oito classes de despesa registraram alívio em suas taxas de variação: Alimentação (1,57% para 1,30%), Habitação (1,00% para 0,82%), Despesas Diversas (1,30% para 1,09%), Vestuário (0,78% para 0,57%) e Comunicação (0,14% para 0,07%).

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Em contrapartida, houve avanço nos grupos Transportes (-0,61% para -0,44%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,49% para 0,58%) e Educação, Leitura e Recreação (0,25% para 0,33%).

Influências

As principais influências de baixa do índice partiram de gasolina (-1,98% para -1,50%); etanol (-7,02% para -6,41%); café em pó (-3,42% para -3,14%); tarifa de ônibus urbano (-0,91% para -0,91%) e maçã (-4,0% para -3,39%).

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Na outra ponta, puxaram o índice para cima: batata inglesa (47,60% para 37,19%); tarifa de eletricidade residencial (3,07% para 2,34%); tomate (17,17% para 14,28%); serviços bancários (2,11% para 1,79%) e mamão papaya (15,66% para 18,48%).

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2ª QUADRISSEMANA FGV IPC-S junho
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