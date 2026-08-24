IPC-S cai 0,39% na 3ª quadrissemana de agosto, após queda de 0,43% na 2ª prévia, afirma FGV

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) da Fundação Getulio Vargas recuou 0,39% na terceira quadrissemana de agosto, após queda de 0,43% na segunda quadrissemana. O índice acumula agora alta de 3,91% nos últimos 12 meses.

Houve avanço em seis dos oito grupos que compõem o IPC-S nesta leitura: Despesas Diversas (1,65% para 2,40%); Vestuário (-1,29% para -0,87%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,20% para 0,28%), Habitação (-1,29% para -1,23%), Transportes (-0,26% para -0,22%) e Alimentação (-0,57% para -0,56%).

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Em contrapartida houve alívio nos grupos Educação, Leitura e Recreação (-0,13% para -0,66%) e Comunicação (-0,80% para -0,83%).

Influências

As maiores influências que puxaram o índice para cima partiram de cigarros (13,90% para 20,32%); plano e seguro de saúde (0,46% para 0,46%); aluguel residencial (0,26% para 0,38%); leite tipo longa vida (2,30% para 2,11%) e licenciamento - IPVA (0,59% para 0,59%).

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Na outra ponta, puxaram o índice para baixo tarifa de eletricidade residencial (-8,00% para -7,91%); passagem aérea (-2,63% para -8,96%); tomate (-27,75% para -22,01%); batata-inglesa (-27,71% para -26,67%) e gasolina (-1,11% para -0,87%).