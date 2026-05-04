IPC-S arrefece a 0,88% em abril após 0,67% registrado em março, afirma FGV

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) da Fundação Getulio Vargas caiu para 0,88% em abril, após aceleração de 0,90% na terceira quadrissemana e alta de 0,67% no fim de março. O índice acumula agora alta de 3,83% nos últimos 12 meses.

O índice de março superou o teto das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast, de 0,84%, com mediana de alta de 0,80% e piso de 0,77%.

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Houve moderação em dois dos oito grupos que compõem o IPC-S nesta leitura: Transportes (2,20% para 1,47%) e Vestuário (0,24% para 0,02%).

Em contrapartida, ganharam força: Alimentação (1,09% para 1,19%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,96% para 1,33%), Habitação (0,44% para 0,46%), Educação, Leitura e Recreação (-0,12% para 0,32%), Despesas Diversas (0,09% para 0,10%) e Comunicação (-0,03% para 0,00%).

Influências

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As maiores influências que puxaram o índice para baixo partiram de bombons e chocolates (-3,82% para -3,26%), café em pó (-1,54% para -1,33%), maçã (-4,13% para -3,56%), hotel (-0,85% para -1,26%) e frango em pedaços (-0,78% para -1,05%).

Na outra ponta, puxaram o índice para cima leite tipo longa vida (8,82% para 15,68%), gasolina (5,98% para 3,84%), perfume (4,53% para 6,45%), passagem aérea (-0,70% para 3,68%) e tarifa de eletricidade residencial (0,78% para 0,71%).