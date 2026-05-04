TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

IPC-S arrefece a 0,88% em abril após 0,67% registrado em março, afirma FGV

Escrito por Letícia Correia (via Agência Estado)
Publicado em 04.05.2026, 08:36:00 Editado em 04.05.2026, 08:47:55
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) da Fundação Getulio Vargas caiu para 0,88% em abril, após aceleração de 0,90% na terceira quadrissemana e alta de 0,67% no fim de março. O índice acumula agora alta de 3,83% nos últimos 12 meses.

O índice de março superou o teto das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast, de 0,84%, com mediana de alta de 0,80% e piso de 0,77%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Houve moderação em dois dos oito grupos que compõem o IPC-S nesta leitura: Transportes (2,20% para 1,47%) e Vestuário (0,24% para 0,02%).

Em contrapartida, ganharam força: Alimentação (1,09% para 1,19%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,96% para 1,33%), Habitação (0,44% para 0,46%), Educação, Leitura e Recreação (-0,12% para 0,32%), Despesas Diversas (0,09% para 0,10%) e Comunicação (-0,03% para 0,00%).

Influências

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As maiores influências que puxaram o índice para baixo partiram de bombons e chocolates (-3,82% para -3,26%), café em pó (-1,54% para -1,33%), maçã (-4,13% para -3,56%), hotel (-0,85% para -1,26%) e frango em pedaços (-0,78% para -1,05%).

Na outra ponta, puxaram o índice para cima leite tipo longa vida (8,82% para 15,68%), gasolina (5,98% para 3,84%), perfume (4,53% para 6,45%), passagem aérea (-0,70% para 3,68%) e tarifa de eletricidade residencial (0,78% para 0,71%).

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
abril FGV IPC-S
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV