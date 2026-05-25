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IPC-S arrefece a 0,65% na 3ª quadrissemana de maio, ante alta de 0,66% na 2ª prévia, diz FGV

Escrito por Letícia Correia (via Agência Estado)
Publicado em 25.05.2026, 08:30:00 Editado em 25.05.2026, 08:42:23
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O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) da Fundação Getulio Vargas arrefeceu a 0,65% na terceira quadrissemana de maio, após alta de 0,66% na segunda e de 0,75% na primeira quadrissemana do mês. O índice acumula agora alta de 4,16% nos últimos 12 meses.

Houve decréscimo em três dos oito grupos que compõem o IPC-S nesta leitura: Transportes (-0,15% para -0,46%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,87% para 0,62%) e Educação, Leitura e Recreação (0,30% para 0,22%).

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Em contrapartida, ganharam força: Habitação (0,85% para 1,02%), Vestuário (0,09% para 0,61%), Despesas Diversas (0,88% para 1,34%) e Alimentação (1,35% para 1,44%). O grupo Comunicação repetiu a taxa de variação de 0,06% registrada na última apuração.

Influências

As maiores influências que puxaram o índice para baixo partiram de gasolina (-0,53% para -1,39%), etanol (-3,39% para -5,42%), café em pó (-2,28% para -2,93%), transporte por aplicativo (-3,24% para -5,07%) e desodorante (-1,97% para -2,61%).

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Na outra ponta, puxaram o índice para cima tarifa de eletricidade residencial (2,23% para 3,14%), leite tipo longa vida (12,20% para 10,63%), serviços bancários (1,57% para 2,35%), batata-inglesa (19,05% para 32,89%) e tomate (7,79% para 11,34%).

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