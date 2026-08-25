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IPC-S acelera em três das sete capitais pesquisadas pela FGV na 3ª quadrissemana de agosto

Escrito por Letícia Correia (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) acelerou em três das sete capitais pesquisadas na terceira quadrissemana de agosto, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta terça, 25. O índice caiu 0,39%, resultado acima do registrado na última divulgação (-0,43%), na passagem da segunda para a terceira quadrissemana do mês. Ainda assim, todas as capitais permanecem com taxa de variação em patamar negativo nesta leitura.

A aceleração mais significativa entre as capitais ocorreu em Brasília (-0,22% para -0,12%). Em seguida, aparecem Belo Horizonte (-0,42% para -0,26%) e Porto Alegre (-0,56% para -0,40%).

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Houve, por outro lado, desaceleração em Salvador (-0,75% para -0,76), São Paulo (-0,28% para -0,30%) e Rio de Janeiro (-0,29% para -0,34). Na terceira quadrissemana, Recife (-0,87% para -0,87) registrou estabilidade.

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