IPC-S acelera em todas as 7 capitais pesquisadas pela FGV na 1ª quadrissemana de setembro

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O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) acelerou nas sete capitais pesquisadas na primeira quadrissemana de setembro, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quarta-feira, 9.

O índice subiu para 0,51%, resultado acima do registrado na última divulgação de -0,37%, na passagem do encerramento de agosto para a primeira quadrissemana de setembro.

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A aceleração mais significativa entre as capitais ocorreu em Porto Alegre (-0,20% para 0,79%) e Rio de Janeiro (-0,37% para 0,73%). Em seguida, aparecem Brasília (0,16% para 0,70%), Belo Horizonte (-0,35% para 0,47%), São Paulo (-0,36% para 0,46%), Recife (-0,86% para 0,18%) e Salvador (-0,89% para -0,03%).