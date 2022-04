IPC-S acelera em todas as 7 capitais pesquisadas no fechamento de março, diz FGV

Da Redação

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) acelerou em todas as sete capitais pesquisadas no fechamento de março, na comparação com a terceira quadrissemana, informou nesta segunda-feira, 4, a Fundação Getulio Vargas (FGV).

continua após publicidade .

O IPC-S avançou 1,35% na última leitura do mês, após registrar 0,94% na terceira. A alta acumulada em 12 meses é de 9,68%, maior do que os 9,24% ocorridos no período até a terceira quadrissemana.

A aceleração mais significativa no IPC-S Capitais aconteceu em Brasília, onde a taxa passou de 0,64% para 1,28%. Porto Alegre também teve avanço significativo, de 0,94% para 1,45%. Belo Horizonte (1,08% para 1,36%), Recife (1,21% para 1,63%), Rio de Janeiro (1,05% para 1,46%), Salvador (0,85% para 1,29%) e São Paulo (0,93% para 1,23%) foram as outras cidades pesquisadas, todas com aumento da inflação em relação à terceira quadrissemana.