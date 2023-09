IPC-S acelera em todas as 7 capitais pesquisadas na 1ª quadrissemana de setembro

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Daniel TozzI Mendes (via Agência Estado)

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) registrou aceleração em todas as sete capitais pesquisadas na primeira quadrissemana de setembro, informou nesta terça-feira, 12, a Fundação Getulio Vargas (FGV). No período, o indicador registrou recuo de 0,02%, após ter caído 0,22% no encerramento de agosto.

A aceleração mais significativa entre as capitais ocorreu em Belo Horizonte (-0,42% para 0,16%).

Em seguida, aparecem Brasília (-0,41% para -0,02%), São Paulo (-0,41% para -0,20%), Rio de Janeiro (0,10% para 0,18%), Recife (-0,10% para -0,02%), Porto Alegre (0,07% para 0,12%) e Salvador (-0,14% para -0,11%).